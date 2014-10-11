Uomini e Donne: dai vecchi ai nuovi personaggi
di Redazione
11/10/2014
Tra le nuove coppie che si sono formate sotto i riflettori di Uomini e Donne, quella composta da Aldo e Alessia sembra procedere a gonfie vele, nonostante in questo ultimo periodo circolasse insistente la voce che tra i due c’era aria di rottura. In realtà Aldo e Alessia sono molto riservati allo scopo di tutelare il loro amore dai continui pettegolezzi che impazzano sul web. Tra i protagonisti più popolari di quest’anno della celebre trasmissione di Maria De Filippi ci sono Andrea Cerioli, Teresa Cilia e Jonas Berami che sembra essersi perdutamente innamorato della bella Rama Lila che è stata recentemente fatta oggetto di pressanti critiche a proposito di alcune foto che ha postato sul web. Proprio in questa circostanza Jonas ha difeso la ragazza a spada tratta dalle accuse degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dicevamo che tra i personaggi più popolari di quest’anno c’è Andrea Cerioli, ricordiamo che Andrea è originario di Bologna, ha 25 anni, dichiara di amare la famiglia e di odiare gli arroganti, lavora da quando aveva 14 anni e dopo essersi diplomato ha iniziato la sua occupazione di agente di commercio e il suo sogno è quello di aprire una sua attività. Aspira a trovare una ragazza poco razionale, vera, sincera e che lo faccia sentire amato. E’ di poche ore fa invece la notizia che la bella tronista Teresa Cilia, la ventisettenne ragusana, sia stata vista in giro con gli ex corteggiatori di Anna Munafò, in particolare è stata fotografata con Andrea Palumbo, potrebbe anche trattarsi di una semplice amicizia, soprattutto considerato che Teresa ha dimostrato molto interesse per Salvatore di Carlo che al momento sembrerebbe il suo corteggiatore preferito. Teresa vive a Ragusa con la mamma, ha lavorato come vetrinista e ha già partecipato a Uomini e Donne. Dice di essere una siciliana D.O.C., impulsiva, istintiva e testarda. Non ama nessuno da molto e spera di trovare l’uomo della sua vita, che sia protettivo, che riesca a renderla più fragile, che si fidi di lei, che sia sincero e che la faccia ridere. Parliamo ora di uno dei tronisti più discussi di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, che ha una storia molto importante con Roberta. La coppia ha recentemente scoperto di essere oggetto di persecuzione da parte di uno stalker. Alcuni giorni fa, inoltre, mentre gironzolavano per Milano, quattro ragazzi hanno rivolto pesanti apprezzamenti a Roberta, Alessio ha raccontato a “Novella 2000” di aver chiesto loro di smettere, ma per tutta risposta è stato minacciato, poi lo hanno provocato, ha risposto per le rime e in un attimo se li è trovati tutti addosso. Alla sua reazione gli hanno dato un pugno in faccia rompendogli il setto nasale, racconta di essersi ritrovato con una maschera di sangue al posto del viso e i quattro individui sono scappati. Ora Alessio si sta riprendendo da questa brutta avventura.
Articolo Precedente
Tina Cipollari smentisce: "Io e Chicco non ci stiamo separando"
Articolo Successivo
Stasera in TV: sabato 11 ottobre 2014
Redazione