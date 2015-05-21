"Tomorrowland - Il Mondo di Domani": George Clooney si avventura in luogo misterioso

Finalmente "Tomorrowland - Il Mondo di Domani" approda oggi, 21 maggio 2015, nelle sale italiane. Era molto atteso il nuovo film Disney che vanta un cast stellare; basti ricordare che tra i protagonisti ci sono George Clooney e Britt Robertson.

Avventura e mistero sono elementi cardine del nuovo film diretto da Brad Bird. Il protagonista è Frank (George Clooney), persona disincantata, e Casey (Britt Robertson), giovane briosa e ottimista. I due si incontrano e, a un certo punto, decidono di avventurarsi in "Tomorrowland", ovvero un posto enigmatico.

Brad Bird, nel corso di un'intervista, ha detto: "Ogni volta che si ha a che fare con un futuro incerto, ci sono due modi diversi di guardarlo: o lo si immagina vuoto, oppure come un luogo pieno di possibilità. È così che mi piace immaginare il futuro: un mondo pieno di possibilità. È un punto di vista che, negli anni, è stato abbandonato".

"Tomorrowland" si basa su una storia della Disney che risale al 1952. Il luogo misterioso sarebbe frutto del genio di Walt Disney; sebbene c'è chi pensa che possa esistere veramente.