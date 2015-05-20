Morgan stronca X Factor, popolo del web in rivolta: "Incoerente"

Pioggia di critiche su Morgan, dopo le recenti dichiarazioni su X Factor. L'artista milanese ha rivelato che non è stato ancora pagato per l'attività prestata nel celebre talent, sebbene gli abbia conferito molta popolarità negli ultimi anni.

Il popolo del web ha stroncato Morgan. C'è chi lo ha definito "Incoerente" e chi ha scritto "sputi nel piatto in cui hai mangiato", oppure "vabbè Morgan è proprio andato! Prima prendi i soldi dai talent e poi li critichi, che coerenza".

Sarebbe stato meglio che Morgan non avesse esternato la sua opinione su X Factor. Ciò che non va giù a molte persone è il fatto che l'ex Bluvertigo si è comportato come una banderuola, partecipando a 7 edizioni del talent e poi denigrandolo.

In merito a X Factor, Morgan ha scritto: "Quella macchina in Italia si è quasi interamente retta sulle mie idee e sulla mia competenza. Possono demolirmi o cercare di farlo quanto a loro pare, come è avvenuto per tutta l'estenuante scorsa edizione... E comunque sia queste cose riguardano personalmente il sottoscritto e sinceramente nei panni di uno spettatore direi: chissene...".

"La cosa che invece voglio sia chiara è che la decadenza di quel format ormai irrecuperabile usa dei giovani artisti prendendoli in giro da subito, castrando loro qualsiasi iniziativa di carattere artistico costringendoli ad eseguire come soldatini qualsiasi imposizione senza diritto di replica allo scopo di un preordinato progetto di usa e getta e il 99,9% dei casi più 'getta' che 'usa'", ha aggiunto il cantante di "Altrove".