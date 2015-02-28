Toni Servillo ottiene laurea ad honorem a Bologna: lectio magistralis a studenti
di Redazione
28/02/2015
Toni Servillo ha conseguito la laurea ad honorem, a Bologna, ed ha appassionato gli studenti del corso di musica e teatro con una lunga lectio magistralis.
Servillo, rivolgendosi agli studenti e a tutti coloro che vogliono diventare attori, ha sottolineato che il cinema e il teatro italiano non stanno attraversando un buon momento: "C'è un rinnovamento importante, ma non sempre corrisponde l'investimento che le istituzioni debbono operare".
L'attore de "La grande bellezza" ha anche riservato belle parole per il cantautore bolognese Lucio Dalla.
Articolo Precedente
Pesce siluro gigantesco nel Po: pescatori lo rigettano in acqua, multati
Articolo Successivo
Roma, psicolabile lancia Pitbull dal balcone: morto
Redazione