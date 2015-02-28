Toni Servillo ottiene laurea ad honorem a Bologna: lectio magistralis a studenti

Toni Servillo ha conseguito la laurea ad honorem, a Bologna, ed ha appassionato gli studenti del corso di musica e teatro con una lunga lectio magistralis.

Servillo, rivolgendosi agli studenti e a tutti coloro che vogliono diventare attori, ha sottolineato che il cinema e il teatro italiano non stanno attraversando un buon momento: "C'è un rinnovamento importante, ma non sempre corrisponde l'investimento che le istituzioni debbono operare".

L'attore de "La grande bellezza" ha anche riservato belle parole per il cantautore bolognese Lucio Dalla.