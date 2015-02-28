Loading...

Pesce siluro gigantesco nel Po: pescatori lo rigettano in acqua, multati

28/02/2015

Dario e Dino Ferrari, due fratelli, hanno pescato, la scorsa settimana un pesca siluro di 2 metri e 67 cm, per un peso di 127 kg. La pesca eccezionale è avvenuta nel Po, nei pressi della foce del Secchia e del Mincio.

Dell'impresa dei fratelli Ferrari si è parlato molto in tutto il mondo. Mai, in Italia, era stato pescato un esemplare di pesce siluro di simili proporzioni. Purtroppo Dino e Dario dovranno pagare una multa di 50 euro perché hanno rigettato in acqua il grosso pesce che, a quanto pare, è deleterio per la fauna ittica italiana.

"Pagherò la multa, ma l'assurdo è che non ci sono possibilità di fare altrimenti. Come faccio a smaltire una bestia di 130 chili", ha asserito Dino Ferrari.

