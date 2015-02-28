Loading...

Roma, psicolabile lancia Pitbull dal balcone: morto

28/02/2015

Episodio sconcertante a Roma. Una ragazza psicolabile, in preda a un raptus di follia, ha preso il suo cane e lo ha lanciato dal balcone del suo appartamento. Il cane è deceduto immediatamente.

Il povero Pitbull è stato gettato dal sesto piano di un palazzo al Laurentino. La portinaia ha assistito alla scena ed è stata sfiorata dall'animale. E' stata proprio lei ad allertare le forze dell'ordine, sottolineando di essere stata sfiorata dal cane.

Una volta arrivati, i poliziotti del commissariato Tor Carbone non hanno potuto fare altro che notare il cadavere del cane nel cortile interno dell'edificio. L'animale è stato vittima della sua stessa padrona, affetta da disturbi psichici. La donna è stata portata in ospedale.

