Dante, Benigni lo ricorda al Senato: "Divina Commedia è un miracolo"
di Redazione
05/05/2015
Il Senato ha ricordato Dante in occasione del 750esimo anniversario della nascita con una cerimonia a cui ha partecipato anche il grande comico, attore e regista toscano Roberto Benigni, che ha portato un po' d'ironia in un luogo notoriamente austero.
Il comico toscano, dinanzi a cariche come il presidente del Senato Grasso e il ministro dei Beni culturali Franceschini, ha detto: "Questa ricorrenza cade precisa, se cadeva tra due anni il Senato non c’era più abolito. Dante ci ha pensato a nascere al momento giusto".
Il discorso di Benigni ha entusiasmato i presenti, che hanno iniziato ad applaudire a più non posso. Roberto si è anche soffermato sulla Divina Commedia: "La Divina Commedia è un miracolo, è un’opera la cui bellezza mozza il fiato, scritta in una lingua che pur avendo oltre 700 anni si comprende ancora".
Articolo Precedente
Tori Spelling incinta del marito Dean McDermott, per la 5° volta?
Articolo Successivo
Orson Welles, Bologna lo onora a 100 anni dalla nascita: cineasta arguto
Redazione