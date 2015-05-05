Loading...

Dante, Benigni lo ricorda al Senato: "Divina Commedia è un miracolo"

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2015

Il Senato ha ricordato Dante in occasione del 750esimo anniversario della nascita con una cerimonia a cui ha partecipato anche il grande comico, attore e regista toscano Roberto Benigni, che ha portato un po' d'ironia in un luogo notoriamente austero.

Il comico toscano, dinanzi a cariche come il presidente del Senato Grasso e il ministro dei Beni culturali Franceschini, ha detto: "Questa ricorrenza cade precisa, se cadeva tra due anni il Senato non c’era più abolito. Dante ci ha pensato a nascere al momento giusto".

Il discorso di Benigni ha entusiasmato i presenti, che hanno iniziato ad applaudire a più non posso. Roberto si è anche soffermato sulla Divina Commedia: "La Divina Commedia è un miracolo, è un’opera la cui bellezza mozza il fiato, scritta in una lingua che pur avendo oltre 700 anni si comprende ancora".

