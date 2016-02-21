Home Home Torino, Due Fratelli Morti in Incidente Stradale: Fiat Punto contro Semaforo

di Redazione 21/02/2016

Incidente mortale nel quartiere Mirafiori di Torino. La scorsa notte hanno perso la vita 3 ragazzi su una strada torinese, di cui due fratelli La Polizia stradale è subito accorsa sul luogo dell'incidente per effettuare i primi rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Pare che l'auto su cui viaggiavano le tre vittime, Luca Oliviero (20 anni), Matteo Forte (19 anni) e Catriel Forte (20 anni), prima di schiantarsi contro un semaforo funzionante si sia toccata con un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Quest'ultimo è stato subito trasportato in ospedale e sottoposto all'alcoltest, che ha dato esito negativo. Le vetture su cui viaggiavano le vittime e la persona rimasta ferita erano due Fiat Punto. E' probabile che sia stato proprio lo 'strofinio' tra le due vetture la causa della tragedia. Il conducente di una vettura, infatti, non è riuscito a mantenere il controllo, schiantandosi contro il semaforo. 3 occupanti su 4 sono morti: il quarto è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Stavolta nessun veicolo Enjoy è stato coinvolto nell'incidente stradale a Torino. Ricordiamo che nei primi giorni di febbraio, nel capoluogo piemontese, si sono verificati diversi scontri che hanno visto protagoniste Fiat 500 Enjoy. Lo scorso 1 febbraio, in corso Francia, un peruviano alla guida della 500 Enjoy è andato a finire contro una Fiat Punto. Le forze dell'ordine hanno sottoposto l'immigrato all'alcoltest, constatando che l'uomo aveva alzato il gomito. Il guidatore della Punto ha riportato ferite profonde ed è stato subito trasportato al Pronto soccorso del nosocomio Maria Vittoria. Il peruviano e l'altra persona a bordo della vettura in condivisione, invece, hanno riportato ferite lievi. La Polizia municipale accertò che la 500, proveniente da corso Monte Cucco, si scontrò con la Punto in prossimità di corso Francia. E' probabile che il peruviano non abbia fatto caso al semaforo lampeggiante e, quindi, non abbia dato la precedenza al 24enne alla guida della Punto. Qualche giorno prima dell'incidente avvenuto il 1 febbraio in corso Francia, sempre una Fiat 500 Enjoy si scontrò, nella stessa zona, contro una Punto, finendo poi contro un albero. Il 2016 è iniziato all'insegna degli incidenti stradali a Torino. Ieri, 20 febbraio 2016, una Fiat Brava si è ribaltata improvvisamente in corso Orbassano, finendo al centro della carreggiata con le ruote verso il cielo. L'episodio ha determinato molti disagi alla circolazione dei veicoli. Traffico paralizzato. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze. Quando si sale in auto, non ci stancheremo mai di ripeterlo, bisogna essere concentrati e, soprattutto, è doveroso essere sobri. Se avete bevuto alcolici fate guidare qualcun altro per evitare conseguenze drammatiche per voi e per gli altri. Un fenomeno curioso è quello degli incidenti dovuti ai 'guardoni delle strade'. Spieghiamoci meglio. Ci sono automobilisti che rallentano improvvisamente per osservare le auto coinvolte in un incidente ma le vetture dietro non riescono a frenare e, quindi, si verificano altri incidenti. Chissà se all'estero accadono anche questi tipi di incidenti che, in sostanza, scaturiscono da altre collisioni sulle strade? Del resto, si sa, gli italiani sono dei grandi curiosi, anche alla guida. Un consiglio: siate meno indiscreti quando guidate la macchina e più attenti alle vostre azioni!

