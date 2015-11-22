"Toy Story" Compie 20 Anni: Capolavoro Pixar, Stravolse Mondo Animazione
di Redazione
22/11/2015
Era il 22 novembre 1995 quando "Toy Story" capolavoro della giovane Pixar approdò nei cinema americani. La pellicola riscosse un successo strabiliante che indusse la produzione a realizzare diversi sequel. Ora si attende "Toy Story 4". E' indubbio che "Toy Story" ha stravolto il mondo dell'animazione, visto che è stato il primo film totalmente realizzato col computer.
"Quando ho iniziato questo lavoro l'animazione era praticamente morta, la Disney realizzava un film ogni tre, quattro anni, tutti gli studios chiudevano i reparti cartoon e vendevano gli archivi alle tv, l'animazione era relegata alla programmazione del sabato mattina e al pomeriggio dopo scuola, noi eravamo convinti che i cartoon non fossero solo una cosa per bambini e dopo aver visto la rivoluzione fatta da Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg nell'intrattenimento live action volevamo fare lo stesso per l'animazione. Il successo di 'Toy Story' ci ha dato la conferma che eravamo sulla strada giusta. Sono molto orgoglioso di cosa abbiamo fatto con la computer animation perché si ha una sola occasione per fare una buona impressione e con 'Toy Story' l'abbiamo fatta", ha dichiarato il regista John Lasseter.C'è grande attesa per "Toy Story 4", che dovrebbe uscire nel 2018. La pellicola sarà diretta sempre da David Lasseter e, secondo voci di corridoio, sarà originale ed emozionante.
