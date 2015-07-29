Loading...

Trapianto di mani su bimbo: Zion Harvey è felice

Redazione Avatar

di Redazione

29/07/2015

Per la prima volta al mondo è stato effettuato un trapianto di mani su un bimbo, Zion Harvey, che ora sta bene. L'intervento, durato più di 10 ore, è stato compiuto presso il il Penn Medicine and Children's Hospital di Philadelphia

  I medici del nosocomio americano hanno perfettamente impiantato nuove mani e avambracci al bimbo di 8 anni. Il piccolo era privo degli arti da quando aveva solo 2 anni, a causa di una tremenda infezione. Nel corso di una conferenza stampa, successiva al trapianto, il piccolo Zion è apparso molto felice. Il trapianto è avvenuto nei primi giorni di luglio ma i medici americani hanno voluto attendere un po' prima di annunciare la notizia, visto che temevano un eventuale rigetto. Finora, nel mondo, sono stati eseguiti 25 trapianti di mano ma mai il paziente è stato un bimbo di 8 anni. Una bella notizia. Ora Zion avrà una vita come tutti i suoi coetanei.
