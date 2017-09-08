Loading...

Trono Over, Gemma bacia un altro

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2017

Nonostante la novità della diretta streaming su Facebook, almeno di una parte della registrazione, il copione del Trono Over di Uomini e Donne non cambia. Al centro della scena c'è sempre Gemma Galgani perché la storica 'dama' torinese non smette mai di stupire e di attirare possibili pretendenti dimostrando di essere ,'assoluta regina del dating show di Maria de Filippi. Ancora una volta Gemma ha saputo rubare la scena a tutta la concorrenza, nonostante l'ennesima polemica iniziale con Tina Cipollari che continua a portare in studio una 'mummia' per prendere in giro la sua rivale. La Galgani però non ci fa caso ed è tutta concentrata per cercare di sistemare la situazione con Marco Firpo. Come sappiamo dalla prima registrazione stagionale, l'uomo ha deciso di mettere un punto nella loro relazione e di ripartire senza di lei anche se ancora una volta il 'cavaliere' ha confermato di non voler tornare indietro. Gemma è una persona fantastica, ma ci sono state troppe divergenze e discussioni fra di loro, quindi non cambia idea. La sorpresa però arriva subito perché al centro dello studio accanto a Marco appare un'altra sedia e Maria De Filippi informa tutti che Gemma ha conosciuto Gianfranco, un nuovo cavaliere arrivato a Uomini e Donne quest'anno. Nei giorni scorsi i due si sono visti fuori dalla trasmissione, sono usciti insieme e si sono anche baciati. Poi però lei ha scoperto che l'uomo ha lasciato il suo numero di cellulare anche ad altre donne. Riuscirà a resistere alla tentazione di troncare subito questa relazione tornando con Marco, oppure a gemma sta bene così?
