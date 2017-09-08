Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, Cristiano Malgioglio non risparmia nessuno

di Redazione 08/09/2017

Difficile fare un pronostico sul vincitore finale del Grande Fratello Vip 2017, ma sappiamo già adesso che Cristiano Malgioglio sarà uno dei protagonisti assoluti nel reality. Abituato a commentare come opinionista quello che fanno gli altri, per una volta toccherà anche a lui sottoporsi al giudizio del pubblico. Intanto però ha già cominciato a tirare frecciate agli altri che entreranno con lui nella Casa. Intervistato dal TGCom24, Malgioglio ha ammesso che in mezzo ai futuri gieffini ce ne sono tanti che lui non conosce nemmeno e quindi non sa cosa potrà succedere con loro una volta che saranno dentro anche se è contento di ritrovare vecchie amiche come Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Aida Yespica. Gli altri invece sono tutti da scoprire, come Jeremias Rodriguez: “Il fratello di Belen è un bel ragazzo ma non ho mai avuto a che a fare con lui e anche Daniele Bossari è molto carino”. Lui ha accettato per il piacere dell'avventura e perché sempre pronto a rimettersi in gioco, non solo per i soldi e quindi non gli è piaciuta una frase di Simona Izzo che nei giorni scorsi ha detto di aver detto sì perché la pagano molto. Cristiano teme la convivenza con gli altri anche perché ormai è single da anni e quindi non è più abituato ad avere gente che gli gira per la casa. Ma il suo vero terrore è quello di avere un microfono addosso tutto il giorno. Il rischio infatti è quello di dimenticarsi che è acceso e dare giudizi troppo pesanti su qualche persone, fuori e dentro il GF Vip. E lui ammette di non riuscire mai a stare zitto.

