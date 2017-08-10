Home Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani pensa solo a se stessa

di Redazione 10/08/2017

Nessun chiarimento da Gemma Galgani sulla presunta crisi con Marco Firpo. Alla ripresa ci saranno? Gemma Galgani e Marco Firpo hanno rotto? La coppia più discussa nell'ultima stagione di Uomini e Donne aveva cominciato l'estate alla grande, facendosi spesso fotografare in atteggiamenti complici, tra baci e abbracci, condividendo queste gioie insieme ai fans. Ma ora che ci avviciniamo alla ripresa delle registrazioni anche per il Trono Over il mistero si infittisce e le ultime parole della donna non aiutano a capire qualcosa in più. Nelle ultime ore infatti Gemma è stata raggiunta da un giornalista di Panorama.it mentre si trovava nella sua Torino alla presentazione di un libro ha accettato di rispondere ad un paio di domande sul suo presente e sul futuro senza però cancellare i dubbi del pubblico. La Galgani ha anticipato che non è sicura di tornare a Uomini e Donne perché tutto dipende dalla redazione del programma, ma se loro vorranno chiamarla, lei ci sarà. E la storia d'amore con Marco? “Ora penso un po’ a me e mi concedo qualche giorno di vacanza”, ha risposto la donna non chiarendo quindi se siano vere le continue news di gossip sulla crisi della coppia. Nelle ultime settimane comunque Gemma non ha mai perso il sorriso e ha sempre tenuto i contatti con i suoi followers postando una serie di messaggi sempre all'insegna dell'ottimismo anche se il suo compagno è letteralmente sparito dalla circolazione. E così, mentre Giorgio Manetti in questi giorni sta ritrovando il sorriso e la serenità (e c'è chi giura di averlo visto in giro in compagnia di una misteriosa bionda), nessuno può dire con certezza se alla ripresa delle registrazioni ci saranno delle sorprese e un nuovo addio.

