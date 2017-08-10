Home Gossip GF Vip, spuntano nuovi concorrenti

GF Vip, spuntano nuovi concorrenti

di Redazione 10/08/2017

Secondo le ultime anticipazioni tv al Grande Fratello Vip potrebbero entrare anche Lorenzo Flaherty ed Elettra Lamborghini Manca ormai praticamente solo un mese alla prima puntata nel serale di Canale 5 per la seconda stagione del Grande Fratello Vip e ormai ogni giorno arrivano conferme ma anche smentite sul cast del reality che come un anno fa sarà condotto da Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini come opinionista con qualche possibile inserimento a sorpresa dell'ultimo minuto. Le ultime news sul GF Vip arrivano dalle rivelazioni del giornalista Giovanni Ciacci che è di casa a Detto fatto su Rai 2 ma questa volta ha parlato a Radio Deejay. In effetti ha confermato molti dei nomi che erano già stati svelati negli ultimi giorni, dai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez a Giulia De Lellis, Luca Onestini che vuole riempire la casa di libri, Cristiano Malgioglio che ha chiesto di poter portare le sue lenzuola di seta gialle, Aida Yespica che invece sarà accompagnata da 50 paia di scarpe e annuncia tensione con lo stesso Malgioglio, e Marco Predolin, Ma ha aggiunto anche altri due nomi, quello dell'attore Lorenzo Flaherty e soprattutto di Elettra Lamborghini, la vulcanica protagonista di Riccanza e di altri docu reality che certamente farebbe parlare moltissimo il pubblico a casa. Non ci sarà invece Ivan Cattaneo, anche se il nome del cantante era dato per certo nelle ultime ore. Con un post sul suo profilo Facebook ha in effetti confermato di essere stato contattato dalla produzione del GF Vip che lo voleva a tutti i costi per il suo spirito istrionico ed era pronta a pagarlo moltissimo, ma dopo averci pensato a lungo ha deciso che la sua privacy e il suo equilibrio mentale valevano più di un reality.

