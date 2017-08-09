Home Gossip Grande Fratello Vip, Luca Onestini ci sarà

di Redazione 09/08/2017

Tra conferme, novità e anticipazioni sembra che il cast del secondo Grande Fratello Vip non abbia più molte sorprese da riservare per il pubblico. A togliere molti dubbi ha pensato l'ultimo numero del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni'. Nel reality di Canale 5 ci sarà sicuramente oltre a Cristiano Malgioglio, che praticamente si era confermato da solo, e ad Aida Yespica pronta a tornare in prima serata dopo le due esperienze all'Isola dei Famosi, anche Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi giorni è stato il nome più chiacchierato non appena si è diffusa la voce del suo ingaggio, mai smentita. Insieme a Soleil Sorgé, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi, avrebbe potuto partecipare a Temptation Island 2017, ma Luca ha scelto di percorrere una via nuova anche per farsi conoscere meglio dal pubblico, sia chi l'ha seguito nel pomeridiano di Canale 5 così come invece chi sa molto poco di lui. E ovviamente la sua compagna verrà invitata in ogni puntata per seguirlo, come era successo lo scorso anno per Giulia De Lellis quando Andrea Damante era uno dei concorrenti. La conferma sul nome dell'ex corteggiatrice ancora non è arrivata, ma secondo la rivista non dovrebbero esserci dubbi anche su Cecilia Rodriguez con il fratello Jeremias, Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Gianluca Impastato, comico molto conosciuto dal pubblico di Italia 1 perché fa parte de I Turbolenti a Colorado. Non ci saranno invece Tyrone Power, fratello di Romina, e Donatella Rettore che dovrebbe essere tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2017.

