UeD ex Tronisti: Fabio Coloricchio sogna Ballando con le stelle

di Redazione 30/04/2017

Fabio Colloricchio sta facendo molta fatica a riprendersi dopo la rottura con Nicole Mazzocato che ha messo fine ad una delle coppie storiche di Uomini e Donne, ma l'ex tronista non ha comunque voglia di mollare e ha grandi progetti per il suo futuro. Sogna un futuro come attore, soprattutto nelle fiction, ma spera anche in una chiamata da parte di Milly Carlucci perché come ha confessato al settimanale 'Nuovo' nel prossimo futuro gli piacerebbe partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle. Un ruolo per il quale l'ex tronista italoargentino si sente molto portato anche perché lui viene proprio dal mondo del ballo, anche se per il momento una chiamata dalla produzione del talent di Rai 1 non è ancora arrivata. Intanto lui si sta rimettendo in piedi dopo una storia che confessa di aver patito. “Mi sento ancora disorientato – ha dichiarato Fabio nell'intervista - tra le nuvole, perciò, devo concentrarmi sulla mia carriera, su quello che voglio fare io. Ho tante strade davanti a me, devo decidere quale prendere. Gli amici e la famiglia sono la cosa più importante, sono quelli che rimarranno veramente tutta la vita”. Colloricchio è pentito di aver sacrificato i suoi affetti più cari per costruire una relazione con Nicole e alla fine è rimasto fregato. La convivenza con la ex corteggiatrice lo ha assorbito totalmente, rischiando di compromettere tutto il resto e lui ammette che comunque gli servirà come lezione per il futuro. E dalle sue parole si capisce chiaramente che almeno per il momento non ci sono possibilità di una riconciliazione come invece vorrebbero i fans della coppia di Uomini e Donne.

