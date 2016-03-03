Home Home Carabiniere Cosimo Giuliani Coccola Bimba dopo Incidente: Foto Virale

Carabiniere Cosimo Giuliani Coccola Bimba dopo Incidente: Foto Virale

di Redazione 03/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Carabinieri come Cosimo Giuliani, 49 anni, fanno onore e danno lustro alla Benemerita. E' indubbio. E' diventata virale l'immagine che ritrae Giuliani mentre tiene in braccio una bimba di un anno, coccolandola e rasserenandola L'auto della mamma di Alice era stata investita da un camion, a Palermo, e, successivamente, la donna è stata trasportata in ospedale. Il carabiniere, padre di due bimbi di 3 anni, è subito accorso sul posto ed ha iniziato a tranquillizzare la bimba. Le foto, decisamente commoventi, hanno fatto il giro del web. Per molti (anche per noi) Cosimo è un eroe moderno, ma lui non si definisce eroe, affermando di svolgere solo nel migliore dei modi il suo mestiere. Il 49enne ha dimostrato di essere umano e solidale. Buono. L'Arma sarà sicuramente fiera del piccolo, grande, gesto del militare. Non possiamo che gioire del fatto che esistono persone come l'appuntato Giuliani, che svolgono il loro mestiere per passione, perché credono in quello che fanno e, ogni giorno, si mettono a disposizione del prossimo, della collettività. Il gesto di Cosimo testimonia il suo profondo amore per il prossimo, per la sua nazione e per la divisa che indossa. Il carabiniere non ha esitato un attimo, prendendo subito in braccio la piccola che era in macchina con la madre, in stato interessante. L'incidente è avvenuto lunedì scorso, 29 febbraio, in viale Strasburgo. Un camion ha preso in pieno l'utilitaria guidata dalla madre di Alice. La piccola si trovava sui sedili posteriori. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri e il personale del 118. Constatato lo stato interessante della donna, i hanno ritenuto necessario trasportarla subito in ospedale per sottoporla ad esami. La piccola Alice, però, era rimasta sola. Il carabiniere eroe l'ha presa in braccio ed ha iniziato a cullarla. Un passante ha immortalato la scena ed ha pubblicato la foto sui social. Ebbene, lo scatto così dolce, ma allo stesso tempo potente, è diventato virale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp