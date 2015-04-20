Sony Xperia Z4: smartphone elegante e sottile, rivale di iPhone 6

Samsung Galaxy S6 e iPhone 6 hanno un avversario in più: Sony Xperia Z4. Il nuovo smartphone giapponese ha tutte le carte in tavola per dare filo da torcere ai telefonini coreani e americani.

L'aspetto del nuovo Z4 è simile a quello dello Z3, suo predecessore, sebbene sia più sottile. Tra i punti di forza della nuova 'perla tecnologica' di casa Sony c'è sicuramente lo schermo da 5.2" 'Triluminos' e le fotocamere.

Il Sony Xperia Z4 ha una camera da 20,7 megapixel e una fotocamera anteriore da 5 megapixel per foto eccezionali. Un bel mix di eleganza ed efficienza. Tutto, rigorosamente, made in Japan.