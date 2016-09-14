Loading...

UeD anticipazioni: oggi 14 settembre 2016 tocca al Trono Classico

di Redazione

14/09/2016

Finalmente il grande momento del Trono Classico è arrivato: oggi, 14 settembre, dopo due giorni dedicati agli Over le anticipazioni di UeD confermano che tutto il pubblico da casa potrà conoscere i quattro nuovi tronisti, i tre del trono etero e il primo tronista gay nella storia del programma di Maria de Filippi. In effetti nelle ultime due settimane abbiamo letto e intravisto molto dei quattro ragazzi, ma dal vivo sarà un’altra cosa. C’è Clarissa Marchese, che due anni fa da perfetta sconosciuta è diventata la nuova Miss Italia, c’è Riccardo Gismondi che è un buon giocatore di basket ma ha anche un rapporto contrastato con la sua famiglia. E ancora Claudio D’Angelo, già visto a luglio come single a Temptation Island 3, così come Claudio Sona che a Verona gestisce un noto locale, ha avuto amicizie importanti nel mondo della moda ma soprattutto debutta come tronista gay. Insieme alle loro presentazioni, come dicono le anticipazioni di Uomini e Donne, cominceremo a conoscerli e vedere i loro primi corteggiatori che verranno scelti, come lo scorso anno, con il meccanismo dello ‘speed date’. Ma nella prima puntata del people show di Canale 5 ci sarà spazio anche spazio per alcuni dei protagonisti di Temptation Island 3 come Mariarita e Luca, Valeria e Roberto ma anche Fabio Ferrara che ufficializzerà la sua rottura con l’ex tronista Ludovica Valli.
UeD news: Teresa e Salvatore sposi, le prime foto

UeD gossip: Giulia De Lellis e la finte lite in discoteca

