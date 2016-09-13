Home Uomini e Donne UeD gossip: Giulia De Lellis e la finte lite in discoteca

di Redazione 13/09/2016

Giulia De Lellis e Andrea Damante in questo mesi hanno scoperto quanto possa essere forte l’affetto dei loro fans ma anche quanto il web sia in grado di essere invadente nel loro privato, soprattutto quando inventa storie finte. Ai Damellis è successo negli ultimi giorni, come confermano le news di UeD, con il sospetto di un violento litigio tra i due ragazzi in realtà mai avvenuto. Tutto è cominciato quando Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati ospiti in una discoteca per una delle tante serate a loro dedicate. Su Instagram c’è un video che li vede insieme, ma ad un certo punto mentre l’ex corteggiatrice sta rilasciando un’intervista, Damante se ne va e sparisce per un po’. Alcuni hanno immaginato che fosse arrabbiato con lei e l’abbia lasciata da sola e hanno chiesto conto a Giulia di quello che era successo veramente. Qualche ora dopo è stata lei stessa a rispondere, ancora su Instagram. Semplicemente, Andrea era andato in auto a prendere la macchina fotografica per farle qualche scatto. La De Lellis si è arrabbiata molto questa volta, perché non sopporta che il suo amore e quello che prova l’ex tronista per lei venga messo in discussione da persone che definisce ‘esaurite’ e che dovrebbero piantarla di azzardare ipotesi se non conoscono i fatti. I due ragazzi si amano e nemmeno il prossimo impegno di Damante al Grande Fratello Vip metterà in discussione il loro rapporto.

