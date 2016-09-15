Loading...

UeD news: Teresa e Salvatore sposi, le prime foto

Redazione

di Redazione

15/09/2016

“Tutto è pronto! Il grande giorno è arrivato”. Con questo post e la foto di uno dei tavoli allestiti per il ricevimento, sul profilo Facebook viene introdotto il giorno più importante nella vita recente di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Oggi, 15 settembre, come confermano le news di UeD finalmente la coppia nata quasi due anni fa negli studi di Canale 5 coronerà il suo sogno con il matrimonio tanto atteso in Sicilia. Già nei giorni scorsi Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, sempre via social, avevano fatto conoscere a tutti i loro fans tutta la loro gioia per questo evento. La ex tronista aveva ringraziato Gesù per il dono che le aveva fatto nell’incontrare Salvatore e lui aveva risposto ricordandole che oggi sarà “il più bel giorno della nostra vita”. E ai Teresavvo sono anche arrivati gli auguri delle quattro ragazze che da tempo gestiscono la loro pagina ufficiale e che hanno ricordato a tutti il percorso complicato ma bellissimo che i due ragazzi hanno messo in piedi da quando si sono conosciuti a Uomini e Donne. Oggi quel sogno si sta per avverare, Teresa e Salvatore sono pronto e le news di UeD confermano che saranno moltissimi gli invitati presenti alla cerimonia anche se è facile immaginare che possano esserci Maria De Filippi e molti dello staff di Uomini e Donne e C’è posta per te a cominciare da Raffaella Mennoia, visto che da diversi mesi l’ex tronista lavora con loro. Proprio il lavoro, con lei a Roma e lui in Sicilia a giocare a calcio, potrebbe essere un problema ma entrambi hanno detto di essere molto più forti anche di un’eventuale distanza. E intanto si godono questo giorno speciale.
