News UeD: Clarissa Marchese, decisioni clamorose

di Redazione 08/10/2016

Il trono di Clarissa Marchese sta entrando sempre più nel vivo e le ultime registrazioni hanno creato molte situazioni inattese per l’ex Miss Italia. Infatti le news di Uomini e Donne confermano che la tronista siciliana ha eliminato quello che sembrava fino ad oggi il suo corteggiatore preferito, Miguel Garau. I due ragazzi nelle prime esterne avevano mostrato un certo feeling, ma ultimamente i rapporti si sono raffreddati e ora Clarissa Marchese ha spiegato anche perché. La tronista infatti come dicono le news di UeD è convinta che il corteggiatore valdostano che fa un po’ il barista e un po’ il modello non abbia nessuna voglia di uscire con lei ma sia lì soltanto per mettersi in mostra e lo mette spalle al muro, chiedendogli se faccia parte di un’agenzia. Così Miguel chiama il suo agente, ma le parole che scambia con lui non chiariscono i dubbi a Clarissa e arriva la decisione di mandarlo a casa, mentre vuole continuare la conoscenza di Luca e Simone. Tra i corteggiatori è anche scomparso Paolo, il fratello dell’ex gieffino Giovanni Angiolini. Una sola esterna con Clarissa gli è bastata per capire che non erano fatti l’uno per l’altra. Come ha rivelato lui al blog di Isa&Chia troppi punti in disaccordo: la tronista non ama gli animali mentre lui sì, non le piacciono i gesti affettivi e lo considera troppo attaccato alla sua famiglia. E comunque gli sembra strano che una come Miss Italia abbia bisogno di Uomini e Donne per trovare l’amore.

