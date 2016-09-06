Loading...

UeD gossip settembre 2016: Guendalina, da corteggiatrice a Miss Italia

06/09/2016

Guendalina Bianchetti, con i suoi 27 anni, sarà la meno giovane fra le 40 finaliste che domenica prossima, 20 settembre, a Jesolo si contenderanno la fascia di Miss Italia 2016. Ma la sua è anche una faccia in parte conosciuta al pubblico di Uomini e Donne perché per due volte la ragazza laziale è stata anche corteggiatrice. Infatti Guendalina Bianchetti nella stagione 2010/2011 è scesa dalle scale di Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Angelini che poi alla fine scelse Perla Cupini anche se la ragazza gli rispose di no. E due anni dopo ci ha riprovato, questa volta sempre come corteggiatrice di Alessandro Pess che invece si ritirò dopo nemmeno un paio di mesi per ritornare con la vecchia fidanzata. Allora la bionda Guendalina si era fatta notare fino ad un certo punto, ma non ha mollato perché in realtà uno dei suoi sogni, dopo averci provato già un paio di volte, era quello di arrivare alle finali di Miss Italia. Nel frattempo è diventata mamma del piccolo Edoardo, che adesso ha un anno e mezzo, è felicemente fidanzata e ci ha riprovato: è stata eletta Miss Sport Lotto Umbria, sarà in concorso con il numero 30 e ha il sogno di diventare imitatrice e attrice comica, anche se lavora in una sala scommesse. In fondo ha fatto il percorso inverso rispetto a Clarissa Marchese, la nuova tronista: lei due anni fa è stata eletta Miss Italia e ora è a Uomini e Donne, Guendalina invece sogna solo una corona.
News Uomini e Donne, Tina scende in campo per Claudio

UeD gossip settembre: Lucas Peracchi invidioso di Andrea Damante?

