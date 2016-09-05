Home Uomini e Donne UeD gossip settembre: Lucas Peracchi invidioso di Andrea Damante?

UeD gossip settembre: Lucas Peracchi invidioso di Andrea Damante?

di Redazione 05/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

È quasi tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello Vip, nuovo reality di Canale 5 al via il 19 settembre e che vedrà tra i suoi concorrenti anche l’ex tronista Andrea Damante. Mentre lui si prepara ad affrontare questa nuova avventura, Lucas Peracchi come dicono le news di UeD commenta con qualche rimpianto ma assenza invidia un’opportunità che avrebbe voluto giocarsi anche lui. Lucas Peracchi infatti non ha mai negato di sognare un futuro in televisione e anche se, intervistato dal settimanale ‘Mio’ augura il meglio ad Andrea Damante e non si dice deluso perché la scelta è caduta sul rivale e non su di lui: “Non la vedo come una sconfitta, anzi, da un certo punto di vista quasi capisco: dopo i guai che ho combinato, chi mi avrebbe preso?”. L’ex tronista piacentino sa bene che questo per lui poteva essere il trampolino di lancio definitivo per sfondare nel mondo della tv e della moda, lasciando il suo lavoro da rappresentante nel quale si sente stretto, ma per ora si deve accontentare della sua nuova fiamma, Silvia Corrias. Intanto però Damante scopre di avere già una fan inattesa prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: è Valeria Marini che come lui sarà una delle concorrenti nel reality condotto da Ilary Blasi. Da qualche giorno Valeriona ha cominciato a seguire Andrea e Giulia su Instagram e gli ha anche inviato un commento con tre emoticon (una stella, un bacio e una freccia con la scritta Top). Saranno loro i primi alleati al GF?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp