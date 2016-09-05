Home Uomini e Donne Uomini e Donne Gossip: Marco Carta gli auguri per il matrimonio di Cristian e Tara

Uomini e Donne Gossip: Marco Carta gli auguri per il matrimonio di Cristian e Tara

di Redazione 05/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono diventati marito e moglie anche se fino ad oggi ci siamo dovuti fidare di chi ha assistito alla cerimonia e al successivo ricevimento, come le ragazze che curano la fanpage della coppia di Uomini e Donne. Ma finalmente per la gioia di tutti i fans oggi, 5 settembre, tutti i misteri dovrebbero essere svelati perché a Pomeriggio 5 i due novelli sposi saranno protagonisti in esclusiva di un lungo servizio. Intanto però c’è chi, pur non essendo presente al matrimonio, ne ha approfittato per fare i suoi auguri a Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: è Marco Carta che durante la sua avventura come naufrago all’Isola dei Famosi ha legato molto con l’ex tronista. Il cantante su Facebook ha dedicato un lungo messaggio ai suoi nuovi amici congratulandosi con loro per questo traguardo così importante: “Vi auguro felicità, prosperità, momenti indimenticabili e tanta tanta serenità.. Che, in fondo in fondo è quella che cerchiamo tutti in questa corsa agli ostacoli, in questa vita così frenetica e piena di momenti altalenanti”. In effetti fino ad oggi come confermano le news di UeD fra Cristian e Tara il rapporto è stato un ottovolante continuo. Il grande amore quattro anni e mezzo fa quando sono usciti insieme dal people show di Canale 5, la passione che li ha portati a lavorare insieme e a convivere, ma anche le liti che alla fine del 2015 hanno portato ad una separazione temporanea dopo che il matrimonio è saltato per ben due volte. Ora il lieto fine e tutti i fans potranno goderselo su Canale 5.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp