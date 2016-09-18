Loading...

UeD news: bebè in arrivo per due coppie?

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2016

Cicogna in volo per un paio di coppie uscite da Uomini e Donne? Le ultime news di gossip dicono che ci sono sospetti sia su Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che per Marco Fantini e Beatrice Valli, ma in realtà forse le cose non stanno proprio così. Le immagini televisive e le foto del matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono freschissime perché i due ragazzi siciliani hanno celebrato le nozze due giorni fa. Ma c’è qualcuno che è andato anche oltre, guardando il vestito bianco indossato dalla ex tronista. Il settimanale Vip infatti insinua che sembrava contenere a fatica un pancino sospetto per Teresa che tutti hanno sempre conosciuti per la sua magrezza. Come confermano le news di UeD i due ragazzi non hanno mai negato di volere creare una grande famiglia, ma nessuno si aspettava che potesse succedere così presto. E finora via social nessuno di loro o di chi gestisce il profilo ha smentito. Non sono invece vere le voci di una presunta gravidanza per Beatrice Valli. Le ultime news di Uomini e Donne confermano solo che ormai con Marco Fantini è tutto a posto e da poco hanno deciso di trasferirsi a convivere a Milano. Ma un post dell’ex corteggiatrice su Instagram ha insospettito perché parlando del suo fidanzato ha scritto ‘Sei tutto per noi’, facendo nascere il sospetti che ci fossero novità in arrivo. A stretto giro è arrivata la sua smentita, perché quel ‘noi’ intendeva lei e il piccolo Alle. Forse succederà, ma per ora è una bufala.
