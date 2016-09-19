Home Uomini e Donne News UeD: Clarissa Marchese ha già trovato l’amore?

di Redazione 19/09/2016

Le news di Uomini e Donne non hanno ancora svelato se oggi, 19 settembre, ci sarà spazio per il Trono Classico e Gay oppure per il Trono Over, ma intanto sono già cominciate le grandi manovre da parte dei tronisti. Una delle più lanciate sembra Clarissa Marchese alla quale sono bastate poche puntate e qualche esterna per trovare già un candidato ideale, Miguel Garau. Molti infatti si sono accorti del fatto che l’ex Miss Italia nonostante abbia cercato di conoscere molti dei suoi corteggiatori, sembra avere una particolare predilezione per l’affascinante Miguel. Il percorso di Clarissa Marchese è appena cominciato ma la ragazza ha già le idee chiare ed evidentemente il ragazzo valdostano ricalca il suo prototipo di bellezza anche se deve ancora conoscerlo a fondo. Ma sul web c’è già chi ipotizza che il percorso della Miss non sarà troppo lungo perché sembra davvero molto presa da lui. Ma chi è Miguel Garau? Venticinque anni, arriva da Nus un paesino in provincia di Aosta, e attualmente alterna il lavoro come barista a quello di modello, tanto che da un anno e mezzo si è trasferito a Milano.Ma il suo sogno è quello di arrivare su un palco importante come attore, soprattutto comico e brillante. Intanto però si sta facendo conoscere a Uomini e Donne e se trovasse anche un amore, non si tirerebbe indietro.

