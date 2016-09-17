Loading...

UeD news settembre 2016: la frecciata di Raffaella Mennoia

17/09/2016

Le ultime news di Uomini e Donne confermano che ormai tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è tutto finito anche se l’ex tronista e la moglie rimarranno in rapporti per il bene del figlio Niccolò. Una notizia che ha gelato le speranze dei fans dei ‘Palmarota’, ma che non è stata accolta con disperazione da tutti. A fare scalpore è stato soprattutto un post caricato sulla sua pagina Facebook da Raffaella Mennoia a pochi minuti dalla registrazione di Uomini e Donne nella quale Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno ufficializzato l’addio. La storica redattrice del programma non ha mai avuto un rapporto facile con la corteggiatrice napoletana ma sembrava che negli ultimi tempi i rapporti si fossero normalizzati. Ora però certe sue parole fanno riflettere e dividono, perché Raffaella tra l’altro ha scritto un consiglio per tutte le ragazze: “Trovate uno che vi sposi, che vi mantenga, giocate a lavorare e fate finta di non vedere niente”. Inevitabile pensare che si riferisse ad Alessia, anche perché l’aveva appena vista in trasmissione ed è sotto gli occhi di tutti il tradimento di Aldo, confessato dallo stesso tronista. Solo successivamente la Mennoia ha provato a spiegare che non si stava affatto riferendo a loro, ma chi vuole bene ad Aldo e Alessia adesso non le crede.
