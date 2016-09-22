Home Gossip Uomini e Donne Gossip: Oscar ed Eleonora, nozze vicine?

Uomini e Donne Gossip: Oscar ed Eleonora, nozze vicine?

di Redazione 22/09/2016

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini vanno di fretta. I due ragazzi stanno insieme da quattro mesi, hanno passato la loro prima estate come fidanzati e già convivono. Ma adesso, come dimostrano le ultime news di UeD, sembrano essere pronti per fare un ulteriore passo verso una vita per sempre insieme. Tutto nasce da un servizio fotografico che ha visto come protagonista Eleonora Rocchini che appare vestita in abito da sposa. Foto che sul web sono piaciute molto, non soltanto ai suoi fans, ma che sembrano anche profetiche perché l’ex corteggiatrice rivolge un messaggio ambiguo ad Oscar Branzani: “Se tu fossi seduto su questa seggiola…”. Parole che sembrano un chiaro invito a pensare ad un futuro come marito e moglie e non più soltanto come coppia uscita da Uomini e Donne. Da quando è successo, in effetti, Oscar ed Eleonora hanno dimostrato con i fatti e non solo con le parole, di essere molto uniti e di avere progetti importanti insieme per il futuro. Finite le lunghe vacanze passate soprattutto in Spagna, ora entrambi sono pronti a ributtarsi nel mondo del lavoro ma intanto continuano ad essere inseparabili, per la gioia dei fans che hanno tifato e trepidato con loro. In fondo la storia recente di Uomini e Donne con Teresa e Salvatore, o Cristian e Tara, insegna che il lieto fine è possibile.

