UeD news: Manuel Vallicella, conquista il web

di Redazione 16/09/2016

Molti suoi fans sognavano o speravano di vederlo seduto sul trono al posto di Claudio D’Angelo o Riccardo Gismondi e invece Manuel Vallicella ha deciso di fare altro nella vita, almeno nei prossimi mesi. Come confermano le news di UeD l’ex corteggiatore di Ludovica Valli è impegnato a stare vicino alla mamma, ancora alle prese con una grave malattia che l’ha colpita diversi mesi fa, e non perde occasione per postare messaggi che la vedono insieme a lei. L’ultimo è stato postato su Instagram da Manuel Vallicella nelle ore scorse. Per celebrare al meglio la Festa della Famiglia ha scelto una immagine nella quale sorride accanto alla mamma, anche lei diventata amatissima sul web. Accanto ha semplicemente scritto ‘Family Day’ ottenendo in fretta migliaia di ‘like’ perché sono moltissimi ad aver apprezzato la sua dedizione ai genitori, la sua voglia di mettere la salute della mamma anche davanti ai suoi interessi personali perché le anticipazioni tv di Uomini e Donne dicono che il suo era uno dei nomi più caldi per un posto sul trono classico . Manuel nei pochi mesi passati a Uomini e Donne come corteggiatore di Ludovica è piaciuto davvero a tutti anche per aver dimostrato di avere un carattere e sentimenti diversi da molti altri ragazzi passati in quegli studi. Oggi tutti lo vorrebbero rivedere anche se capiscono che la guarigione della mamma viene prima di tutto. Ma se le cose dovessero andare meglio, nella seconda parte della stagione Vallicella potrebbe tornare di moda.

