Home Uomini e Donne UeD News: Aldo e Alessia è tutto finito?

UeD News: Aldo e Alessia è tutto finito?

di Redazione 16/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non torneranno insieme, almeno non per ora nonostante i fans lo abbiano sperato fino all’ultimo. Ma come confermano le ultime news di UeD il confronto finale tra i due ragazzi ha chiarito una volta per tutte la loro posizione attuale. L’unica cosa che li unisce al momento è l’amore per il piccolo Niccolò e certamente questo non cambierà nemmeno in futuro, tanto che l’ex corteggiatrice è rimasta a vivere a Catania per lui. Alessia Cammarota ha spiegato che gli ultimi mesi non sono stati affatto facili, ci sono state molte liti con Aldo. Entrambi, ma soprattutto lui, avrebbero voluto che tutto rimanesse fra loro e non finisse sui social ma alla fine lui ha dovuto intervenire per mettere fine alle insinuazioni che giravano sul web. Tutto è finito perché lui l’ha tradita , ma anche perché l’ex tronista si era reso conto che ormai non provava più quel sentimento forte che li ha uniti in passato. La domanda che però tutti si fanno e che Gianni Sperti rivolge ad Alessia è una sola: “ma tu ami ancora Aldo?”. Come svelano le anticipazioni di UeD la sua risposta è affermativa e lei lo considera ancora la parte mancante della sua vita, quindi spera in un ripensamento. L’ex tronista però non sembra convinto. Lei dice di essere perfettamente conscia della situazione e Maria De Filippi invita Aldo a non illudere la moglie se vuole dare un taglio definitivo. Ora tocca a loro vedere come andare avanti, ma i fans non si devono illudere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp