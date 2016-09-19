Home Uomini e Donne UeD News settembre 2016: la confessione di Ludovica Valli

di Redazione 19/09/2016

C’è grande curiosità per il ritorno di Ludovica Valli in quegli studi che hanno visto nascere il suo amore per Fabio Ferrara. Non sappiamo ancora, come svelano le news di UeD, quando verrà trasmessa la puntata del people show nel quale ci sarà il primo faccia a faccia tra i due ex fidanzati, ma arrivano importanti dichiarazioni da parte della ex tronista. Sul profilo di Witty Tv infatti è comparso un video nel quale Ludovica Valli confessa in anteprima assoluta effettivamente cosa è successo con Fabio Ferrara negli ultimi mesi. L’ex tronista ammette di non essere al massimo perché in quell’amore aveva creduto e ci aveva investito molto. E invece dopo Temptation Island è cambiato tutto, in peggio. “Dopo un paio di settimane non è stato così. Una bellissima esperienza, ma ho sofferto tanto. Mi fa tanto male perché mi sarei aspettata un ritorno diverso”. Ludovica era partita per la Sardegna convinta che nulla potesse mettere in dubbio il suo rapporto con Fabio e invece come temevano molti fans dei ‘Ferravalli’ quel’esperienza ha cambiato tutto fra di loro provocando una crisi insanabile. Ora però le ultime news di Uomini e Donne dicono che probabilmente i due ragazzi ci stanno riprovando anche se lontano dalle telecamere e dai social. Sarà la volta buona?

