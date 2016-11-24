Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

News UeD: Gemma e Giorgio, tutto finito?

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ma è davvero tutti finito tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Secondo le ultime news di UeD sembra di sì e in effetti anche ad ascoltare le ultime dichiarazioni della storica ‘dama’ torinese è difficile che possa esserci una svolta in positivo anche se molti fans di quella che è stata una coppia storica al Trono Over lo sperano ancora. Gemma Galgani, intervistata dal settimanale ‘Mio’ chiarisce che fino allo scorso giugno qualche speranze ce l’aveva anche lei. Poi però in occasione di quella puntata speciale su Canale 5 quando ha consegnato la sua lettera mai scritta a Giorgio, la sua mancata reazione e la freddezza che l’uomo ha dimostrato nei confronti dei suoi sentimenti l’hanno convinta che sia tutto finito anche se in realtà una risposta vera non è mai arrivata da parte dell’uomo. Ora però non vuole più continuare: “Le frasi e i modi che ha usato hanno messo davvero una volta per tutte la parola fine”. A settembre a Uomini e Donne è arrivato Marco Firpo e sembrava che tutto potesse cambiare invece dopo tante attenzioni iniziali il suo interesse è scemato, anche se le è servito per cominciare una nuova fase della sua vita. E ora Gemma ha voglia di innamorarsi? “Nonostante rughe e delusioni, il cuore non invecchia mai. E l’amore per ognuno di noi, a qualunque età, potrebbe essere dietro l’angolo. Spero che, prima o poi ci sia anche per me”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

UeD News Trono Classica: la scelta di Clarissa

Articolo Successivo

UeD news trono classico: Manuel Vallicella pronto per il trono

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020