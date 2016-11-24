Home Uomini e Donne News UeD: Gemma e Giorgio, tutto finito?

di Redazione 24/11/2016

Ma è davvero tutti finito tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Secondo le ultime news di UeD sembra di sì e in effetti anche ad ascoltare le ultime dichiarazioni della storica ‘dama’ torinese è difficile che possa esserci una svolta in positivo anche se molti fans di quella che è stata una coppia storica al Trono Over lo sperano ancora. Gemma Galgani, intervistata dal settimanale ‘Mio’ chiarisce che fino allo scorso giugno qualche speranze ce l’aveva anche lei. Poi però in occasione di quella puntata speciale su Canale 5 quando ha consegnato la sua lettera mai scritta a Giorgio, la sua mancata reazione e la freddezza che l’uomo ha dimostrato nei confronti dei suoi sentimenti l’hanno convinta che sia tutto finito anche se in realtà una risposta vera non è mai arrivata da parte dell’uomo. Ora però non vuole più continuare: “Le frasi e i modi che ha usato hanno messo davvero una volta per tutte la parola fine”. A settembre a Uomini e Donne è arrivato Marco Firpo e sembrava che tutto potesse cambiare invece dopo tante attenzioni iniziali il suo interesse è scemato, anche se le è servito per cominciare una nuova fase della sua vita. E ora Gemma ha voglia di innamorarsi? “Nonostante rughe e delusioni, il cuore non invecchia mai. E l’amore per ognuno di noi, a qualunque età, potrebbe essere dietro l’angolo. Spero che, prima o poi ci sia anche per me”.

