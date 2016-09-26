Home Uomini e Donne UeD News Trono Over: Gemma,Giorgio, Marco triangolo di fuoco

di Redazione 26/09/2016

La settimana si aprirà probabilmente con il Trono Over e le anticipazioni di UeD dicono che si annuncia una puntata di fuoco per lo strano triangolo che si è venuto a creare fin dall’inizio della stagione tra Gemma Galgani, Giorgio Manetti e il nuovo cavaliere Marco Firpo che sembra aver catturato l’attenzione della ‘dama’ torinese. Le anticipazioni tv postate sulla pagina Facebook di WittyTv confermano che ci sarà nuovamente un duro confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il ‘cavaliere’ fiorentino infatti le dirà di non rompergli più le scatole e di pensare solo a Marco, mentre nella discussione entrerà anche Tina Cipollari che rimprovererà al nuovo arrivato di non essere minimamente interessato a Gemma, ma di cercare soltanto un po’ di visibilità. Una teoria che hanno anche altri, sia in trasmissione coem a casa, nonostante il nuovo arrivato sia partito alla carica con la Galgani e si siano anche scambiati i primi baci. Ma Marco Firpo non ci sta a fare il terzo incomodo e nemmeno a passare per un approfittatore. Così sulla sua pagina social si è difeso con un posto pubblico. Ha ribadito ancora una volta che per carattere non è una persona a cui piace discutere e litigare ed è per questo che che non ha replicato in diretta alle accuse di Tina e Gianni in studio. Lui è lì per fare un’esperienza nuova, anche per trovare l’amore, e con Gemma per ora si trova benissimo. Ma cerca anche una vita tranquilla e forse si sta accorgendo con la dama torinese non è proprio possibile.

