UeD news trono classico: Manuel Vallicella pronto per il trono

di Redazione 23/11/2016

Ora che la scelta di Clarissa Marchese e Claudio Sona di avvicina sempre di più, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, si aprono i giochi per chi arriverà ad occupare un posto sulla poltrona rossa del Trono Classico e Gay e uno dei nomi più gettonati in assoluto rimane quello di Manuel Vallicella. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli, che alla fine di un lungo percorso e dopo mille dubbi nella scorsa primavera gli preferì Fabio Ferrara, è rimasto nel cuore del pubblico sia per la sua bellezza che per la sua profonda educazione e per una vicenda familiare che ha molto colpito. Già nei giorni della sua partecipazione, come ricordano le news di UeD, infatti Manuel Vallicella aveva raccontato pubblicamente la dolorosa malattia della mamma alla quale è molto legato, chiedendo anche un supporto affettivo ai suoi fans per affrontarla meglio. A settembre poi tanti si sarebbero già aspettati di vedere Manuel come nuovo tronista di Uomini e Donne ma non è successo anche perché la mamma stava ancora male. Adesso però o tempi sembrano maturi e un indizio ulteriore arriva da un messaggio postato da un suo amico su Instagram. Semplicemente gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura senza specificare altro, ma molti lo hanno interpretato come un chiaro segnale che nella vita del ragazzo veronese ci possa essere presto una bella sorpresa, anche perché la voglia di rivederlo a Canale 5 è grande.

