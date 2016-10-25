Home Uomini e Donne UeD News Trono Classico: in arrivo due nuovi tronisti?

di Redazione 25/10/2016

Mentre almeno un paio di tronisti, soprattutto Claudio Sona e Riccardo Gismondi, sembrano essere già vicini alla loro scelta intanto le ultime news di Uomini e Donne confermano che la redazione sta già lavorando sui loro sostituti. Tanti i nomi in ballo, ma ce ne sono almeno due che sarebbero graditi al pubblico e che sembrano scalare posizioni. Sicuramente c’è Asia Nuccetelli che nonostante sia stata bocciata a grande maggioranza la settimana scorsa dal Grande Fratello Vip negli ultimi giorni ha riguadagnato stima nel pubblico e sicuramente sarebbe felice di occupare una poltrona rossa. Lo ha confermato la stessa figlia di Antonella Mosetti intervistata da Blogo: sta frequentando un corso di dizione, ma pensa anche di iscriversi all’università perché il mondo dello spettacolo non dà nessuna garanzia. E intanto però sogna una chiamata da Uomini e Donne: “Mi farebbe piacere, non direi di no”. In effetti nei giorni scorsi la ragazza è stata avvistata nei pressi degli studi in cui si registra il people show di Maria De Filippi e sembra che i contatti siano già stati avviate. Con lei dovrebbe esserci anche Manuel Vallicella che ha rinunciato alla sua presenza come tronista nel primo ciclo della nuova stagione per stare ancora una volta vicino alla mamma malata, ma alla prossima chiamata dovrebbe rispondere positivamente.

