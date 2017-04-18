Home Uomini e Donne Uomini e Donne news nuova registrazione: data ufficiale e prime anticipazioni

di Redazione 18/04/2017

Data ufficiale registrazione UeD: il 1 aprile la nuova puntata del trono classico, arriva la scelta di Luca I fan di Uomini e Donne attendono con trepidazione le anticipazioni riguardanti la prossima puntata del trono classico. Puntata che vedrà la relativa registrazione a brevissimo: la data ufficiale della registrazione di UeD è stata comunicata ed è il 19 aprile 2017, un giorno molto importante in quanto vi sarà la scelta di Luca Onestini il quale, dopo l'arrivo di Cecilia Zagarrigo, sembra decisamente intenzionato a scegliere lei e, nel corso della prossima puntata, sarà sicuramente protagonista in un atteso confronto con la corteggiatrice. Ma non è tutto perchè prima di questa scelta con tutta probabilità verrà eliminata Giulia Latini, definita dal fratello di Luca, Gianmarco Onestini, una bambina sui social. E non è tutto perchè in puntata vi saranno anche Claudio Sona e Mario Serpa, ex coppia del trono gay di Uomini e Donne; i due da poche settimane si sono definitivamente separati e torneranno a Uomini e Donne per un confronto e per raccontare cosa li ha portati a decidere di separarsi. Ancora, altre anticipazioni riguardano l'opinionista gianni Sperti, il cui atteggiamento ha fatto arrabbiare gli autori. Sperti infatti si è ripetutamente scagliato contro la tronista Rosa Perrotta e non è chiaro per quale motivo ma i fans della tronista ritengono che il suo comportamento sia stato estremamente scorretto e lo hanno condannato. Nella prossima puntata dunque vedremo quali saranno gli sviluppi di questa situazione. Occorre sottolineare che la registrazione di Uomini e Donne era stata programmata per il 18 aprile ma a causa degli impegni di Maria De Filippi con Amici, in seguito all'uscita di Morgan e alla sostituzione con Emma Marrone, è stata posticipata di un giorno e dunque verrà fatta domani, 19 aprile.

