Vibratori per il piacere sessuale, come e quando si utilizzano
di Redazione
02/11/2016
Al fine di procurare piacere sessuale, in coppia o singolarmente, i vibratori sono gli stimolatori erotici più utilizzati. E questo perché, rispetto alla classica e semplice stimolazione manuale, l'utilizzo di vibratori permette di norma di procurare degli orgasmi più intensi. Così come rispetto alla masturbazione l'uso di vibratori, specie nelle donne, permette di raggiungere l'orgasmo in maniera più facile e più veloce. Ma detto questo, quando e come si utilizzano i vibratori? Ebbene, di norma molte donne single, specie se non più giovanissime, posseggono un vibratore, così come può essere spesso il sessuologo a consigliarlo se la donna soffre di anorgasmia, ovverosia della mancanza dell'orgasmo nel rapporto sessuale e/o singolarmente con la stimolazione manuale. All stesso modo, nell'ambito del rapporto di coppia, più spesso di quanto si pensi i vibratori sono utilizzati al fine di far aumentare il piacere di uno oppure di entrambi i partner. E se in passato in commercio erano presenti solo vibratori di forma fallica, al giorno d'oggi oltre ai vibratori classici, nei sexy shop come nei negozi online, è possibile acquistare vibratori specifici per il clitoride oppure il famoso vibratore rabbit che conobbe il suo successo in tutto il mondo dopo che questo venne in sostanza 'legittimato' all'uso sul finire degli anni novanta in 'Sex and the city', l'acclamata serie televisiva statunitense. I vibratori di ultima generazione, tra l'altro, permettono di vivere il piacere sessuale di coppia anche a distanza grazie al fatto che il partner può comandarlo grazie alla tecnologia wireless. Trattasi, nello specifico, dei cosiddetti vibratori hi-tech in quanto sono gestibili utilizzando un'app per smartphone oppure con un telecomando wifi. In questo modo è possibile non solo comandare lo stimolatore erotico, ma pure selezionare l'intensità e la durata della vibrazione anche attraverso la creazione di playlist personalizzate. Il vibratore hi-tech, inoltre, può essere anche formato da due parti che i partner possono comandare per garantirsi un piacere sessuale reciproco, il masturbatore/stimolatore per uomo e quello per donna. In questo modo, in tempo reale ed a distanza grazie a dei sensori, ogni volta che la donna userà il suo masturbatore/stimolatore nella vagina, con le mani o con la bocca, farà scattare dei comandi al masturbatore/stimolatore uomo.
