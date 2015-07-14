Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Juventus, Dyabala e Zaza: obiettivo vincere e fare bene

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Prima conferenza stampa di Dybala in veste di giocatore della Juve. Il calciatore ha parlato un po' del suo passaggio dal Palermo alla Juventus. "Da quando sono arrivato in Italia si parla sempre di soldi e non di come sono io. A Palermo hanno speso tanto e ho fatto vedere cosa posso fare e lo stesso farò qui... Spero di poter crescere e diventare un grande anche qui", ha asserito Dybala durante la sua prima conferenza stampa. L'attaccante argentino si è anche soffermato sul suo connazionale, ed ex juventino, Carlo Tevez: "Quello che ha fatto nelle due ultime stagioni alla Juve ha dell'incredibile. Ha vinto tantissimo, segnati molti molti gol...". Dyabala ha sottolineato di non sentirsi l'erede di Tevez. Chissà come si sentirà il neo acquisto della Juve coi nuovi compagni, Simone Zaza in primis? Una cosa è certa: entrambi vogliono fare bene e vincere.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Umbria Jazz: Lady Gaga e Tony Bennett in concerto all'arena Santa Giuliana

Articolo Successivo

Scialpi si sposa con Roberto Blasi: data e location top secret

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

10/12/2016

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016