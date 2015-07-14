Home Sport Juventus, Dyabala e Zaza: obiettivo vincere e fare bene

Juventus, Dyabala e Zaza: obiettivo vincere e fare bene

di Redazione 14/07/2015

Prima conferenza stampa di Dybala in veste di giocatore della Juve. Il calciatore ha parlato un po' del suo passaggio dal Palermo alla Juventus. "Da quando sono arrivato in Italia si parla sempre di soldi e non di come sono io. A Palermo hanno speso tanto e ho fatto vedere cosa posso fare e lo stesso farò qui... Spero di poter crescere e diventare un grande anche qui", ha asserito Dybala durante la sua prima conferenza stampa. L'attaccante argentino si è anche soffermato sul suo connazionale, ed ex juventino, Carlo Tevez: "Quello che ha fatto nelle due ultime stagioni alla Juve ha dell'incredibile. Ha vinto tantissimo, segnati molti molti gol...". Dyabala ha sottolineato di non sentirsi l'erede di Tevez. Chissà come si sentirà il neo acquisto della Juve coi nuovi compagni, Simone Zaza in primis? Una cosa è certa: entrambi vogliono fare bene e vincere.

