Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Una Tomba per le Lucciole" nelle Sale Italiane: Fondamento Animazione Giapponese

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Domani, 10 novembre 2015, e il giorno seguente approderà nelle sale italiane "Una tomba per le lucciole", straordinaria opera diretta da Isao Takahata

  Sta per arrivare nei cinema italiani, dunque, quello che è reputato da molti uno dei maggiori lungometraggio dello Studio Ghibli. Il capolavoro approdò nelle sale nipponiche nel lontano 1988, arrivando in Italia solo in Home Video. "Una tomba per le lucciole" è certamente uno dei pilastri dell'animazione giapponese ed è ispirato all'autobiografica di Nosaka Akiyuki. Il lungometraggio, decisamente commovente, tratta di guerra e infanzia. La pellicola è ambientata a Kobe, nel 1945. I protagonisti sono Seita e Setsuko, due fratelli di 14 e 4 anni che perdono la madre durante un bombardamento americano. Poco dopo i due non avranno più notizie neanche del padre, un ammiraglio della Marina giapponese. Un'incursione aerea degli americani provocherà, inoltre, la distruzione della loro casa. Seita e e Setsuko, rimasti senza casa, andranno a vivere da una zia ma non si troveranno bene. A un certo punto, decideranno di andare a vivere in una fossa nei pressi di palude, in modo di ricreare l'atmosfera della famiglia. I due fratelli, però, si troveranno davanti a molti ostacoli.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vanna Marchi, Stefania Nobile a La Zanzara: "Niente Truffe, Erano Tutti Coglioni"

Articolo Successivo

Reggio Emilia: Cerca di Colpire Moglie con Ferro da Stiro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018