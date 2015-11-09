Loading...

Reggio Emilia: Cerca di Colpire Moglie con Ferro da Stiro

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2015

Poteva accadere una tragedia ma, per fortuna, l'episodio ha avuto un epilogo non grave. Un 41enne, a Reggio Emilia, ha cercato di colpire la moglie con un ferro da stiro ma, per fortuna, la donna è riuscita a toglierglielo dalle mani

  E' successo ieri sera in un appartamento della città emiliana. L'uomo si era infuriato perché la moglie aveva comprato un paio di scarpe nuove al figlio senza dirgli nulla. Insomma, l'uomo si è sentito inutile ed ha iniziato ad urlare alla moglie, che stava stirando. A un certo punto il 41enne ha preso il ferro da stiro ed ha tentato di colpire la consorte. Quest'ultima è riuscita ad evitare il peggio, ma è stata picchiata. La donna era stata già minacciata e picchiata  dal violento marito che, nel 2013, era stato anche messo in manette per maltrattamenti. La moglie, però, aveva perdonato il 41enne, accogliendolo nuovamente in casa. La coppia ha due figli piccoli. L'uomo, però, invece di ringraziare la moglie per la sua pazienza e tolleranza è  tornato a colpire. Ieri poteva accadere una tragedia in quell'appartamento. La donna perdonerà anche stavolta il marito furioso?
