Un’altra vita: Anticipazioni puntata 7 ottobre 2014
di Redazione
07/10/2014
Questa sera andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la quinta e penultima puntata della fiction con protagonista Vanessa Incontrada, nei panni di Emma, dal titolo “Un’altra vita”, successivamente sarà visibile anche in replica streaming video web sul sito Rai.Tv accedendo alla sezione RaiReplay a partire dal giorno successivo a quello della messa in onda. Questa fiction sta riscuotendo un grandissimo successo arrivando a toccare picchi di oltre 7 milioni di spettatori. Ma veniamo ora alle anticipazioni della puntata: Pietro, dopo aver cercato di convincere Emma a tornare con lui è costretto a fare le valigie e tornare da solo a Milano, dove riprenderà il processo che lo vede coinvolto, però l’uomo avvisa sua moglie che la sua testimonianza sarà fondamentale per il processo e rischia anche lei di essere coinvolta in questa vicenda e quindi la sua carriera di medico potrebbe essere compromessa. Emma, rimasta sull’isola di Ponza con le figlie, dove le donne ormai sono accolte come se fossero abitanti dell’isola, è combattuta, da una parte vuole soltanto proteggere le figlie e se stessa e dall’altra ha sete di giustizia. La situazione è difficile ed Emma non sa più cosa fare, se tornare a Milano per salvare il marito oppure proseguire la sua nuova vita a Ponza dove ha conosciuto Antonio. Emma viene a sapere che la figlia Margherita aspetta un bambino, Emma abbraccia sua figlia e le dice che in qualunque caso, qualunque sia la decisione che prenderà, lei resterà sempre al suo fianco. Ma il colpo di scena di questa puntata arriverà quando la moglie di Antonio deciderà di divulgare la notizia della storia d’amore che è nata tra suo marito e la dottoressa Emma. Elvira rimane sconvolta da questa notizia e rimane senza parole, visibilmente incredula e turbata.
