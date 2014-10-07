Bianca Guaccero: dolce attesa… DOPPIA!
di Redazione
07/10/2014
L’attrice 33enne Bianca Guaccero e il marito, Dario Acocella, il regista sposato poco più di un anno fa, sono in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina, lei è felice e bellissima e mostra su Twiter il pancione ad un mese dal parto, con maglia larga e viola, jeans scuri, Bianca è veramente radiosa, si è scattata due selfie, uno di profilo proprio per mostrare la sua rotondità della quale va orgogliosa, allargare la famiglia era il suo sogno e con la coppia di bimbi in arrivo ha realizzato in pieno questo suo desiderio. Durante la gravidanza non ha mai smesso di lavorare, ha finito da poco di girare il film “Tu non c’eri” ad Altamura, in Puglia, diretta da Cosimo Damiano Damato, con Piero Pelù e Brenno Placido. Il film racconta del rapporto difficile tra un padre e un figlio e tra un ciack e l’altro si dedica al marito e a preparare l’occorrente per i gemellini. Qualche settimana fa Bianca diceva di essere molto orgogliosa della sua pancia, raccontava di sentire rifiorire una vita dentro di sé. Ed effettivamente è sempre più bella. In un’intervista Bianca ha detto di essere anche andata a ballare e aver indossati i tacchi. L’attrice ha anche detto di voler diventare di nuovo mamma perché è contraria al figlio unico, anche se questi bimbi saranno gemelli, vorrà lo stesso una nuova gravidanza.
