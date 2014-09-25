"Uomini e Donne" Aldo e Alessia pensano al matrimonio?
di Redazione
25/09/2014
Una delle coppie più riuscite delle ultime stagioni di Uomini e Donne è sicuramente quella composta da Aldo ed Alessia. Si parla molto di loro, della loro storia, e del loro amore che sembra destinato a durare nel tempo perché reale e profondo. Sulla rivista Gossip la coppia dichiara che stanno iniziando a fare progetti per un futuro insieme. Ci sono anche insistenti voci, però si tratta soltanto di voci e non ci sono conferme dai diretti interessati, in merito ad una nuova linea di abbigliamento che Aldo e Alessia starebbero creando. Potrebbe essere un modo per assicurarsi un futuro nel campo lavorativo e ovviamente per portare a termine questo progetto Alessia lascerebbe il lavoro nel Centro Estetico e Aldo rinuncerebbe alle sue serate, ma per questo però aspettiamo delle conferme. Anche se c’è già chi inizia a parlare di un probabile matrimonio noi pensiamo che prima di prendere una decisione del genere questi ragazzi cercheranno sicuramente di assicurarsi prima una certezza dal punto di vista lavorativo. Tra l’altro in rete gira anche la voce che Alessia sia incinta, ma tutto questo perché nel corso di un’intervista la ragazza si è messa il casco sotto la maglia per simulare una gravidanza, ma soltanto perché questa sta diventando una domanda ricorrente. E in questa occasione, come già vi avevamo raccontato qualche giorno fa, ha dichiarato di averne già uno e quindi non vedeva la necessità di farne un altro. Si riferiva logicamente a Aldo!!!!!
