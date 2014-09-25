Stasera in TV: giovedì 25 settembre 2014
di Redazione
25/09/2014
Rai 1: (FICTION) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda il consueto programma “Affari tuoi” con Flavio Insinna. Alle 21.15 la prima puntata della fiction televisiva “Che Dio ci aiuti 3” (Italia 2013): Ancora una volta Elena Sofia Ricci impersonerà Suor Angela negli episodi che andranno in onda stasera: “Le colpe dei padri” – Suor Angela e le consorelle si sono trasferite a Fabriano, ma l’iniziale calma che le ha accolte durerà ben poco, l’arrivo di tutte le ragazze infatti creeranno molti problemi. “Sorelle” – Suor Angela scopre che Azzurra e Rosa sono sorelle, ma non riesce a decidere se comunicarlo o no alle interessate visto che tra di loro c’è un odio profondo. Alle 23.20 andrà in onda “Porta a porta” il talk show condotto da Bruno Vespa. Rai 2: (TALK SHOW) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda la terza puntata del talk show televisivo “Virus, il contaggio delle idee” condotto da Nicola Porro. Alle 23.50 andrà in onda il Tg 2 Notizie e mezzanotte e cinque il programma di attualità “Obiettivo Pianeta” che questa sera si intitolerà “Aurora: fuochi nel cielo”. Rai 3: (TELFILM) Questa sera alle ore 20.35 andrà in onda la 4.084^ puntata della Soap Opera “Un posto al sole”. Alle 21.05 andrà in onda il telefilm in prima Tv “Extant”, con gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione, episodi intitolati “In fuga”: Arrivato sull’isola in cui viveva da bambina, Molly decide di utilizzare le sue vecchie attrezzature di laboratorio per effettuare il test del DNA. “Cosa sta succedendo?”: John ritrova Molly d Ethan che si erano persi nel bosco. Una volta arrivata in ospedale la donna scopre di non essere mai stata incinta. “Incubi”: Molly e John decodificano un messaggio proveniente dalla missione Aruna e protetto nella banca dati dell’ISEA.. Alle 23.10 andrà in onda il documentario “Correva l’anno”. La puntata che vedremo stasera sarà intitolata “Stalin e Trotsky: L’acciaio e la penna”. Rete 4: (FILM) Questa sera alle ore 20.25 andrà in onda la telenovela “Il segreto”. Alle 21.15 il film “War horse” di Steven Spielberg (USAQ 2011) con Jeremy Irvine e Peter Mullan: La grande amicizia tra il giovane Albert e il suo cavallo Joey, sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale. A mezzanotte e cinque il film “Un matrimonio all’Inglese (GB2008) con Jessica Biel e Ben Bames. Canale 5: (FILM) Questa sera alle ore 20.40 una nuova puntata di “Striscia la notizia – la voce dell’indecenza”. Alle 21.10 andrà in onda il film “Benvenuti al Sud” (Italia 2009) con Claudio Bisio e Alessandro Siani: Alberto è un responsabile delle poste della bassa Brianza che per punizione viene trasferito in Campania. Dal suo punto di vista, pieno di preconcetti sul Sud Italia, lo aspetta un incubo. Alle 23.30 andrà in onda il talk show Matrix, approfondimento giornalistico condotto da Luca Telese. Italia 1: (FILM) Questa sera alle ore 19.20 andranno in onda gli episodi n. 10 e 11 della seconda stagione del telefilm CSI NY, intitolati “Vittoria ad ogni costo” e “Intrappolato”. Alle 21.10 andrà in onda il film “I mercenari 2 – The Expendables 2” (USA 2012) con Sylvester Stallone e Jason Statham: Bamey e i suoi mercenari partecipano ad una missione al seguito di Mr. Church. Uno di loro muore e gli altri combatteranno per sopravvivere all’improvvisa violenza che li colpisce. Alle 23.10 andrà in onda la rubrica sportiva “Tiki taka – il calcio è il nostro gioco”, condotta da Pierluigi Pardo. La 7: (TALK SHOW) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la rubrica “Otto e mezzo”. Alle 21.10 tornerà il talk show “Servizio Pubblico” con Michele Santoro, tra gli ospiti ci saranno Massimo Caciari e Philippe Daverio.
