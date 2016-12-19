Home Uomini e Donne Uomini e Donne: Alessandro Calabrese corteggerà Sonia

di Redazione 19/12/2016

Nei giorni scorsi ha tenuto banco la notizia della rottura clamorosa tra Lidia Vella e Alessandro Calabrese, la strana coppia che tanto aveva fatto discutere nell’ultima edizione del Grande Fratello. Ma nelle ultime ore sulla storia sono emerse due verità diverse e contrapposte: la ragazza è convinta che ci siano margini per ricomporre la frattura mentre lui si è presentato a Uomini e Donne come nuovo corteggiatore di Sonia Lorenzini. Una decisione che ha stupito tutti, anche perché Alessandro Calabrese ultimamente aveva parlato soltanto della sua crisi con Lidia senza preannunciare la sua nuova avventura. E invece nell’ultima registrazione di Uomini e Donne tra i nuovi corteggiatori di Sonia Lorenzini si è presentato anche lui, che è l’unico già conosciuto dal pubblico. Non tutti hanno gradito il suo arrivo, a cominciare da Tina Cipollari che ha cominciato a contestarlo, ma l’ex gieffino ha chiarito che la storia con Lidia Vella ormai era in crisi da mesi e la considera chiusa mentre Sonia l’ha molto colpito come corteggiatrice e quando ha saputo che sarebbe diventata tronista si è fatto coraggio presentandosi. E lei è incuriosita dalla sua presenza e decide di tenerlo. Ma chissà cosa ne penserà Lidia che sempre ieri intervenendo alla trasmissione Non succederà Più su Radio Radio aveva detto di augurarsi una riconciliazione perché comunque continuano a sentirsi e in questi giorni hanno anche dormito di nuovo insieme. “Le cose non si sono sistemate, è normale, ma voglio essere positiva. Secondo me non è tutto perduto. Lui non mi ha detto di non essere più innamorato di me”. Ora però sembra davvero tutto finito.

