Home Gossip Mercedesz Henger, ecco perché è finita con Sergio Arcuri

Mercedesz Henger, ecco perché è finita con Sergio Arcuri

di Redazione 20/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Erano partiti in quarta, Mercedesz Henger e Sergio Arcuri: presentazioni in famiglia con relative ‘benedizioni’, progetti di matrimonio e di un lungo futuro insieme. E invece la storia d’amore tra l’ex naufraga e il fratello di Manuela Arcuri è già finita come confermano le ultime news di gossip e non ci sono possibilità di un ripensamento. Prima lo ha annunciato pubblicamente lo stesso Sergio Arcuri e ora arrivano anche le parole di Mercedesz che intervistata dal settimanale ‘Vero’ ha spiegato tutto quello che non ha funzionato nel loro rapporto e che alla fine ha portato alla rottura. La figlia di Eva Henger ha confessato di essere rimasta delusa perché era alla ricerca di una storia stabile, di un rapporto che le potesse dare certezze, non solo una semplice relazione come invece in effetti è stata. Però si dice anche dispiaciuta per come è andata a finire e pensa che lo stesso sentimento adesso lo stia provando anche il suo ex fidanzato. Ma i motivi che hanno portato alla rottura? L’ex naufraga si è accorta che alla fine non erano così innamorati come invece credeva all’inizio: “Quando sono andata a ‘Verissimo’ ho voluto specificare che non ero ancora innamorata, perché l'amore cresce anche con il tempo. Ho detto che c'era un sentimento forte che poteva diventare amore, ma l'amore è un'altra cosa”. Poi sono arrivate le lite, anche per piccole cose, e lei ha capito di non avere un carattere compatibile con quello di Sergio. Ora però vuole metterci una pietra sopra.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp