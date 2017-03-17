Loading...

Anticipazioni Uomini e Donne Le Olimpiadi: Gemma consegna il tapiro a Tina Cipollari

17/03/2017

Un vero colpo di scena a Uomini e Donne. Lo vederemo a Le Olimpiadi della Tv, il serale di UeD in onda sabato 18 marzo su Canale 5, nel corso del quale assisteremo ad un siparietto davvero inaspettato, ad eccezione delle sue protagoniste, ovvero Gemma Galgani e Tina Cipollari. I protagonisti di Uomini e Donne, trono over e trono classico, saranno impegnati in una serie di prove, dal ballo al canto fino ad esibizioni vere e proprie ma non solo. Ma tra le anticipazioni di questa speciale puntata, c'è anche un episodio divertente che vedrà coinvolte Tina e Gemma: la consegna del tapiro di Striscia La Notizia alla Cipollari da parte della Galgani. E in tanti sul web e sui social network si domandano come reagirà l'opinionista, che nutre una forte antipatia nei confronti di Gemma Galgani. Secondo quanto trapelato l'ex di Giorgio Manetti andrà a cercare Tina nei backstage degli studi romani di Uomini e Donne e quando Tina la vedrà comincerà a scappare pur di non essere raggiunta dalla Galgani. Ma riuscirà la dama del trono over di Uomini e Donne a consegnare il tapiro nelle mani dell'acerrima rivale Tina? Nel serale di sabato sapremo tutto e, certamente, ci sarà da divertirsi.
