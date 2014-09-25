Uomini e Donne: Ritorno di fiamma tra Anna ed Emanuele?
di Redazione
25/09/2014
Nessun ritorno di fiamma fra Anna Munafò ed Emanuele Trimarchi, sembra che non ci sia nessuna novità. Anna confessa di aver postato il pezzo di Arisa Controvento e di averlo dedicato ad Emanuele e racconta anche di aver parlato al telefono con il ragazzo, su sua richiesta. Pensare che quando Anna ha scelto Emanuele sembrava tutto perfetto. Emanuele racconta di avere accettato perché in quel momento tra loro c’erano state molte incomprensioni, pianti e accuse e che provava nei confronti di Anna un sentimento molto forte e che quando è stato scelto ha capito che anche Anna provava qualcosa per lui ne è stato felicissimo, anche perché era molto innamorato. Emanuele asserisce che Anna aveva tutto quello che a lui poteva piacere in una donna. Durante l’estate hanno iniziato a conoscersi, con lei stava bene fin dall’inizio, insieme ridevano e scherzavano. Ora si rimprovera di averla fatta soffrire. Emanuele ritiene che il problema principale è stato che fuori dagli studi è crollato tutto perché nel programma è come se si vivesse la vita di un altro con la presenza di Maria De Filippi che lo aiutava a capire molte cose. Con Anna fuori non ha funzionato, la distanza ha influito molto e non è scattato quell’amore folle al punto da indurlo a lasciare tutto e correre da lei. Dopo la scelta si sono visti poco e hanno litigato. Emanuele ora è tornato alla vita di tutti i giorni, durante la settimana fa l’elettricista e il sabato fa le serate.
Articolo Precedente
"Uomini e Donne" Andrea ha scaricato Veronica per il trono?
Articolo Successivo
Stasera in TV: giovedì 25 settembre 2014
Redazione