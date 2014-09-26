Uomini e Donne: Anticipazioni 26 settembre 2014
di Redazione
26/09/2014
Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del trono OVER di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. In questa puntata assisteremo inizialmente ad un resoconto di quanto è accaduto durante la prima parte della registrazione, verrà poi presentato un nuovo cavaliere, Luigi, che decide di ballare con Anna. Luigi non nasconde di essere affascinato da donne eleganti e sfarzose, possibilmente alte, magre e chic, oltre ad essere un amante delle moto. Luigi racconta di vivere con il figlio, del quale si occupa lui da quando il bambino aveva 8 anni. Intanto scopriamo che le dichiarazioni rilasciate dopo cena da Valentina non sono state affatto apprezzate da Gemma la quale fa notare che lei non dà particolare importanza al lato economico della vita, sostiene che si è sempre vestita con pochi soldi ma ammette di essere aiutata dalla classe ereditata dai suoi genitori. Valentina inizialmente sembra non voler replicare, ma poi contesta la semplicità tanto decantata da Gemma che, a tavola, durante il pranzo, ha fatto nomi altisonanti di persone di una certa importanza. Da questo iniziale battibecco si innesca una vera e propria discussione anche per l’intervento di Giuliano ed Antonio. Mette fine alla questione Maria De Filippi e quindi si passa al racconto delle storie di Antonio e Rosalia, entrambi di Catania, che si sono trovati molto bene e affiatati ma ancora non si sentono pronti ad iniziare una storia, anzi si sentono liberi di conoscere altre persone. Elga accusa Guido di aver lasciato il numero ad Isabella. Infine faremo la conoscenza di Francesco, originario di Aosta e proprietario di un locale notturno.
Articolo Precedente
Un’altra vita - Trama e anticipazioni quarta puntata
Articolo Successivo
Le Iene: Claudio D’Alessio, Nicole Minetti e la vacanza…
Redazione